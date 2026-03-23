Переговоры Шрёдингера: Вован и Лексус открестились от «розыгрыша» Трампа после его странных заявлений об Иране

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в беседе с Life.ru открестились от возможного розыгрыша Дональда Трампа, который ранее сделал странное заявление о якобы состоявшихся переговорах с Ираном. Президент США утверждает, что диалог был «очень полезным» и даже позволил на время прекратить удары по энергетической инфраструктуре исламской республики, вот только в самом Тегеране заявили, что никаких контактов с Трампом у них не было.

На этом фоне в медиапространстве возникли версии о возможном пранке, но собеседники Life.ru, известные розыгрышами мировых политиков, заявили, что предпочитают не иметь дела с Трампом, и этому есть причины.

Мы не звонили ему, вообще. Учитывая его темперамент, он может отреагировать на подобный звонок неадекватно. В целом Трамп часто делал оговорки и рассказывал о звонках, которых не было. Поэтому это в его духе. пранкер Лексус Алексей Столяров

Ранее Дональд Трамп заявил, что провёл «очень полезные переговоры» с Ираном и на этом фоне якобы принял решение временно прекратить удары на пять дней. Однако иранская сторона эту информацию опровергла, подчеркнув, что никаких контактов не было. Вован и Лексус известны розыгрышами мировых политиков и регулярно выходят на связь с высокопоставленными лицами, выдавая себя за других лидеров, поэтому их возможное участие изначально рассматривалось как одна из версий.