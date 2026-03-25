Политолог раскрыл, о каком «подарке» Ирана говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о «подарке», который Штаты получили от Ирана в связи с Ормузским проливом, вероятно, имел в виду решение Тегерана пропускать часть судов. Об этом «Газете.ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, Иран сейчас пропускает через пролив суда дружественных себе государств — в первую очередь Индии и Китая. Тегеран зарабатывает на этом значительные средства: по два миллиона долларов с каждого танкера.

«Для американцев это может быть в какой-то степени не так чтобы очень плохо, потому что это позволяет им купировать определённые последствия энергокризиса во всём мире», — отметил Дудаков.

Американист подчеркнул, что сейчас именно Иран контролирует Ормузский пролив, поэтому позиции Тегерана в рамках конфликта с США «даже окрепли». На этом фоне слова Трампа о победе Вашингтона не соотносятся с реальностью.

«Это попытка выдавать желаемое за действительное, попытка конструировать некую свою виртуальную реальность, которая никак не соотносится с объективной реальностью, которую мы наблюдаем на Ближнем Востоке», — резюмировал специалист.

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что Иран преподнёс ему «подарок» в виде огромной суммы денег, связанный с нефтью и переговорами. При этом президент США не стал раскрывать, в чём именно заключался этот «жест». По его словам, подарок является свидетельством того, что переговоры ведутся с правильными представителями иранской стороны.