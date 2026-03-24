Трамп заявил о фактической смене режима в Иране

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что смену политического режима в Иране можно считать свершившимся фактом — к руководству пришли новые лидеры. Об этом республиканец сообщил журналистам в Белом доме.

«На самом деле у нас произошла смена режима. Знаете, это именно смена режима, потому что нынешние лидеры совсем не те, с которыми мы начинали и которые создали все эти проблемы. Так что, думаю, мы можем это сказать: это смена режима», — заявил президент США.

Ранее Трамп сообщил, что Иран преподнёс ему «подарок» в виде огромной суммы денег, связанный с нефтью и переговорами. При этом хозяин Белого дома не стал раскрывать, в чём именно заключался этот «жест». По его словам, подарок является свидетельством того, что переговоры ведутся с правильными представителями иранской стороны.