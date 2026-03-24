Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 20:29

Трамп заявил о фактической смене режима в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что смену политического режима в Иране можно считать свершившимся фактом — к руководству пришли новые лидеры. Об этом республиканец сообщил журналистам в Белом доме.

«На самом деле у нас произошла смена режима. Знаете, это именно смена режима, потому что нынешние лидеры совсем не те, с которыми мы начинали и которые создали все эти проблемы. Так что, думаю, мы можем это сказать: это смена режима», — заявил президент США.

Трамп заявил, что Иран согласился не добиваться получения ядерного оружия
Трамп заявил, что Иран согласился не добиваться получения ядерного оружия

Ранее Трамп сообщил, что Иран преподнёс ему «подарок» в виде огромной суммы денег, связанный с нефтью и переговорами. При этом хозяин Белого дома не стал раскрывать, в чём именно заключался этот «жест». По его словам, подарок является свидетельством того, что переговоры ведутся с правильными представителями иранской стороны.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar