Срочные переговоры США и Ирана: Встреча может состояться уже в эти выходные в Пакистане

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном могут состояться в пакистанской столице уже на этих выходных. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Ранее Пакистан официально выразил готовность выступить посредником в урегулировании нынешнего кризиса на Ближнем Востоке. Исламабад активно предлагает свою территорию для проведения прямых или косвенных контактов.

В последние дни сразу три страны — Турция, Египет и Пакистан — передавали сообщения между сторонами. Высокопоставленные дипломаты этих государств провели отдельные беседы с представителями США и Ирана.

На фоне продолжающегося военного противостояния любые дипломатические шаги вызывают повышенное внимание. Гросси неоднократно подчёркивал необходимость как можно скорее вернуться за стол переговоров по ядерной программе.

Пока ни Вашингтон, ни Тегеран не подтвердили окончательное согласие на встречу в Исламабаде. Однако сам факт активного поиска площадки говорит о том, что обе стороны рассматривают возможность снизить напряжённость.