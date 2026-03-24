24 марта, 19:21

Иранские силы развернули контейнеровоз в Ормузском проливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири заявил, что иранские военные изменили курс контейнеровоза, так как судно не согласовало свой проход через Ормузский пролив с Тегераном.

«ВМС КСИР развернули контейнеровоз Selen из-за несоблюдения юридических протоколов и отсутствия разрешения на проход через Ормузский пролив», — уточнил Тангсири в соцсети X.

По словам командующего ВМС КСИР, проход любого судна через этот район требует предварительного согласования с иранской стороной.

Пентагон готовит 3000 десантников для Ближнего Востока — приказ на подходе
Ранее супертанкер с иракской нефтью прошёл через Ормузский пролив впервые с начала военной эскалации. Судно Omega Trader, управляемое японской компанией Mitsui OSK Lines, совершило так называемый «тёмный переход», отключив транспондеры. Более девяти дней назад танкер передал своё местоположение из Персидского залива, а затем спустя время подал сигнал о приближении к Мумбаи в Индии. Однако полученные данные вызывают вопросы: супертанкер приблизился к Мумбаи не в районе нефтеперерабатывающего терминала, а его скорость была слишком высока для громадного судна, предназначенного для перевозки сырой нефти.

Алена Пенчугина
