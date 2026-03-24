Супертанкер-призрак тайно прошёл через Ормузский пролив

Более девяти дней назад танкер передал своё местоположение из Персидского залива, а затем спустя время подал сигнал о приближении к Мумбаи в Индии. Однако полученные данные вызывают вопросы: супертанкер приблизился к Мумбаи не в районе нефтеперерабатывающего терминала, а его скорость была слишком высока для громадного судна, предназначенного для перевозки сырой нефти.

В Ормузском проливе, стратегически важном для мировых энергетических поставок, сохраняется напряженная ситуация на фоне военных действий между Ираном, США и Израилем, начавшихся 28 февраля. Иран официально не закрывал пролив, однако заявляет, что проход разрешён только судам, не связанным с врагами (США и Израилем), и требует согласования мер безопасности. На этом фоне президент США Дональд Трамп выдвигал ультиматум с угрозой ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, но впоследствии отсрочил его выполнение на пять дней. В результате судоходство в проливе сократилось, по некоторым данным, на 90%, что вынуждает мировые торговые маршруты перестраиваться, приводит к росту цен на нефть и газ и создаёт риски остановки добычи в регионе. Россия и европейские страны призывают к урегулированию ситуации политико-дипломатическими средствами за столом переговоров.