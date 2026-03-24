Супертанкер-призрак тайно прошёл через Ормузский пролив
Bloomberg: Супертанкер с иракской нефтью тайно прошёл Ормузский пролив
Супертанкер с иракской нефтью прошёл через Ормузский пролив впервые с начала военной эскалации. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные систем отслеживания судов.
По данным агентства, судно Omega Trader, управляемое японской компанией Mitsui OSK Lines, совершило так называемый «тёмный переход», отключив транспондеры.
Более девяти дней назад танкер передал своё местоположение из Персидского залива, а затем спустя время подал сигнал о приближении к Мумбаи в Индии. Однако полученные данные вызывают вопросы: супертанкер приблизился к Мумбаи не в районе нефтеперерабатывающего терминала, а его скорость была слишком высока для громадного судна, предназначенного для перевозки сырой нефти.
Отключение системы автоматической идентификации судов (AIS) затрудняет подсчёт точного количества танкеров, проходящих через стратегически важный пролив.
В Ормузском проливе, стратегически важном для мировых энергетических поставок, сохраняется напряженная ситуация на фоне военных действий между Ираном, США и Израилем, начавшихся 28 февраля. Иран официально не закрывал пролив, однако заявляет, что проход разрешён только судам, не связанным с врагами (США и Израилем), и требует согласования мер безопасности. На этом фоне президент США Дональд Трамп выдвигал ультиматум с угрозой ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, но впоследствии отсрочил его выполнение на пять дней. В результате судоходство в проливе сократилось, по некоторым данным, на 90%, что вынуждает мировые торговые маршруты перестраиваться, приводит к росту цен на нефть и газ и создаёт риски остановки добычи в регионе. Россия и европейские страны призывают к урегулированию ситуации политико-дипломатическими средствами за столом переговоров.
