Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 09:13

Второй «зомби-танкер» прошёл через Ормузский пролив

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Нефтяной танкер, который ранее был отправлен на утилизацию, зафиксирован при прохождении Ормузского пролива, сообщает Bloomberg. Судно, по данным издания, оказалось в регионе спустя годы после направления на разборку.

«Нефтяной танкер, который, казалось бы, уже должны были разобрать на металлолом, сообщил о пересечении Ормузского пролива», — говорится в материале.

Речь идёт о судне Nabiin, которое пять лет назад направили на разделочную верфь в Бангладеш. Несмотря на это, в минувшие выходные оно находилось в районе Персидского залива, а уже в начале недели прибыло в Оманский залив.

Ранее сообщалось, что грузовое судно Jamal прошло через Ормузский пролив 20 марта, несмотря на ранее введённые ограничения в этом районе. Сообщается, что оно использовало маскировку, позволяющую ему выглядеть как списанное судно.

Все ключевые события на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Израиль
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar