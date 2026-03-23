Второй «зомби-танкер» прошёл через Ормузский пролив

Нефтяной танкер, который ранее был отправлен на утилизацию, зафиксирован при прохождении Ормузского пролива, сообщает Bloomberg. Судно, по данным издания, оказалось в регионе спустя годы после направления на разборку.

«Нефтяной танкер, который, казалось бы, уже должны были разобрать на металлолом, сообщил о пересечении Ормузского пролива», — говорится в материале.

Речь идёт о судне Nabiin, которое пять лет назад направили на разделочную верфь в Бангладеш. Несмотря на это, в минувшие выходные оно находилось в районе Персидского залива, а уже в начале недели прибыло в Оманский залив.

Ранее сообщалось, что грузовое судно Jamal прошло через Ормузский пролив 20 марта, несмотря на ранее введённые ограничения в этом районе. Сообщается, что оно использовало маскировку, позволяющую ему выглядеть как списанное судно.