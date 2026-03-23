23 марта, 07:39

В МИД РФ обозначили позицию России по Ормузскому проливу и ситуации вокруг Ирана

Россия выступает против блокировки Ормузского пролива, однако признаёт право Ирана на самооборону в текущей ситуации на Ближнем Востоке. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Мы против, естественно, блокирования Ормузского пролива, но такие вещи должны восприниматься в контексте всей ситуации на Ближнем Востоке», — сказал он.

Он отметил, что Иран, как и другие государства, обладает правом на самооборону, исходя из собственного понимания угроз и интересов. При этом дипломат подчеркнул, что это не означает одобрения всех действий, происходящих в регионе.

The Economist: У администрации США нет удачных сценариев в конфликте с Ираном
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Ормузский пролив остаётся открытым для судов большинства государств. По его словам, ограничения могут коснуться лишь тех стран, которые, как подчёркивается, нарушают границы Ирана.

Милена Скрипальщикова
