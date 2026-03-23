В МИД РФ обозначили позицию России по Ормузскому проливу и ситуации вокруг Ирана

Россия выступает против блокировки Ормузского пролива, однако признаёт право Ирана на самооборону в текущей ситуации на Ближнем Востоке. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Мы против, естественно, блокирования Ормузского пролива, но такие вещи должны восприниматься в контексте всей ситуации на Ближнем Востоке», — сказал он.

Он отметил, что Иран, как и другие государства, обладает правом на самооборону, исходя из собственного понимания угроз и интересов. При этом дипломат подчеркнул, что это не означает одобрения всех действий, происходящих в регионе.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Ормузский пролив остаётся открытым для судов большинства государств. По его словам, ограничения могут коснуться лишь тех стран, которые, как подчёркивается, нарушают границы Ирана.