Президент Ирана пояснил, какие суда не пройдут через Ормузский пролив

Проход по Ормузскому проливу доступен для всех кораблей, кроме тех, которые принадлежат странам, нарушившим границы Ирана. С таким заявлением выступил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Ормузский пролив открыт для судов всех стран, за исключением тех, которые вторгаются на территорию Ирана», — подчеркнул он в соцсети X.