Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 15:33

Рютте заверил, что 22 страны создают план разблокировки Ормузского пролива

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Вопрос с восстановлением судоходства в Ормузском проливе, перекрытом после военной агрессии США и Израиля в отношении Ирана, уже решается группой из 22 стран, начиная с 19 марта. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в эфире Fox News.

«С четверга группа из 22 стран, большинство из которых входят в НАТО... работает вместе для... обеспечения того, чтобы Ормузский пролив стал свободен [для судоходства], как только это станет возможным», уточнил он.

По его словам, над решением вопроса, кроме стран НАТО, думают Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, ОАЭ и Бахрейн. Рютте не смог ответить, когда указанные государства начнут совершать активные действия по Ормузу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран в течение 48 часов не откроет Ормузский пролив, американские военные нанесут удары по иранским электростанциям. Тегеран не раз подчёркивал, что проход кораблей возобновится после остановки агрессии Штатов и Израиля. В пресс-службе МИД ОАЭ отметили, что лидеры 22 государств заявили о готовности обеспечить безопасность в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Марк Рютте
  • НАТО
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar