Рютте заверил, что 22 страны создают план разблокировки Ормузского пролива

Вопрос с восстановлением судоходства в Ормузском проливе, перекрытом после военной агрессии США и Израиля в отношении Ирана, уже решается группой из 22 стран, начиная с 19 марта. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в эфире Fox News.

«С четверга группа из 22 стран, большинство из которых входят в НАТО... работает вместе для... обеспечения того, чтобы Ормузский пролив стал свободен [для судоходства], как только это станет возможным», — уточнил он.

По его словам, над решением вопроса, кроме стран НАТО, думают Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, ОАЭ и Бахрейн. Рютте не смог ответить, когда указанные государства начнут совершать активные действия по Ормузу.