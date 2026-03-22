Рютте заверил, что 22 страны создают план разблокировки Ормузского пролива
Вопрос с восстановлением судоходства в Ормузском проливе, перекрытом после военной агрессии США и Израиля в отношении Ирана, уже решается группой из 22 стран, начиная с 19 марта. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в эфире Fox News.
«С четверга группа из 22 стран, большинство из которых входят в НАТО... работает вместе для... обеспечения того, чтобы Ормузский пролив стал свободен [для судоходства], как только это станет возможным», — уточнил он.
По его словам, над решением вопроса, кроме стран НАТО, думают Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, ОАЭ и Бахрейн. Рютте не смог ответить, когда указанные государства начнут совершать активные действия по Ормузу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран в течение 48 часов не откроет Ормузский пролив, американские военные нанесут удары по иранским электростанциям. Тегеран не раз подчёркивал, что проход кораблей возобновится после остановки агрессии Штатов и Израиля. В пресс-службе МИД ОАЭ отметили, что лидеры 22 государств заявили о готовности обеспечить безопасность в Персидском заливе и Ормузском проливе.
Хроника и главные события на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.