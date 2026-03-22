Шесть танкеров с топливом не дошли до Австралии из-за бойни на Ближнем Востоке
Австралия так и не смогла дождаться прибытия шести танкеров с топливом, проход которых был отменён или отложен из-за развязанной США и Израилем против Ирана военной кампании. Поставки планировались на период с середины апреля до середины мая. Информацией поделился австралийский министр энергетики Крис Боуэн.
«Это сложная международная ситуация, и поток нефти на азиатские нефтеперерабатывающие заводы замедлился, что оказывает влияние и на нас», — подчеркнул он в беседе с телеканалом ABC.
Боуэн уверен, что в течение месяца поставки топлива в Австралию возобновятся в прежнем режиме. По его словам, сейчас страна располагает некоторым количеством запасов нефти и газа. Чиновник отметил, что если конфликт затянется, то дальнейшие перспективы поставок очень туманны. На данный момент запасов по бензину хватит на 38 дней, а по дизелю и авиатопливу — ровно на месяц.
Ранее Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, которые разрабатывают иностранные компании. Военные действия в регионе нарушили судоходство через Ормузский пролив. Из-за этого Ирак не может экспортировать большую часть нефти. А премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе не удастся преодолеть нефтяной кризис без российских энергоносителей, особенно в условиях проблем с проходом танкеров через Ормузский пролив, являющийся основным маршрутом для поставок топлива с Ближнего Востока. Тем временем в Иране напомнили, что не дают прохода через Ормуз только вражеским судам — из США, Израиля и из стран, поддерживающих агрессию против Тегерана.
