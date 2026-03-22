Шесть танкеров с топливом не дошли до Австралии из-за бойни на Ближнем Востоке

Австралия так и не смогла дождаться прибытия шести танкеров с топливом, проход которых был отменён или отложен из-за развязанной США и Израилем против Ирана военной кампании. Поставки планировались на период с середины апреля до середины мая. Информацией поделился австралийский министр энергетики Крис Боуэн.

«Это сложная международная ситуация, и поток нефти на азиатские нефтеперерабатывающие заводы замедлился, что оказывает влияние и на нас», — подчеркнул он в беседе с телеканалом ABC.

Боуэн уверен, что в течение месяца поставки топлива в Австралию возобновятся в прежнем режиме. По его словам, сейчас страна располагает некоторым количеством запасов нефти и газа. Чиновник отметил, что если конфликт затянется, то дальнейшие перспективы поставок очень туманны. На данный момент запасов по бензину хватит на 38 дней, а по дизелю и авиатопливу — ровно на месяц.