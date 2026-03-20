Ирак ввёл форс-мажор на месторождениях нефти иностранных компаний

Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, которые разрабатывают иностранные компании. Об этом 20 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Военные действия в регионе нарушили судоходство через Ормузский пролив. Из-за этого Ирак не может экспортировать большую часть нефти.

Форс-мажор даёт поставщикам право приостановить отгрузки без штрафов. Это возможно при чрезвычайных обстоятельствах, когда экспорт становится невозможным.

Ранее НАТО временно вывело своих инструкторов из Ирака. Эти военные обучали местную армию. Причиной стали боевые действия на Ближнем Востоке. В альянсе назвали это «перегруппировкой сил».