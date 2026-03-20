20 марта, 20:35

Ирак ввёл форс-мажор на месторождениях нефти иностранных компаний

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Videophilia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Videophilia

Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, которые разрабатывают иностранные компании. Об этом 20 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, разрабатываемых иностранными нефтяными компаниями», — указано в публикации.

Военные действия в регионе нарушили судоходство через Ормузский пролив. Из-за этого Ирак не может экспортировать большую часть нефти.

Форс-мажор даёт поставщикам право приостановить отгрузки без штрафов. Это возможно при чрезвычайных обстоятельствах, когда экспорт становится невозможным.

Ирак начнёт транспортировку нефти в турецкий Джейхан по трубопроводу с 18 марта

Ранее НАТО временно вывело своих инструкторов из Ирака. Эти военные обучали местную армию. Причиной стали боевые действия на Ближнем Востоке. В альянсе назвали это «перегруппировкой сил».

Лия Мурадьян
