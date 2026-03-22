Милей предложил поставлять нефть и газ в ЕС из Аргентины

Президент Аргентины Хавьер Милей предложил Евросоюзу поставки нефти и газа. По его заявлению, южноамериканская республика в состоянии обеспечить потребность европейских стран в энергоресурсах.

«Аргентина сейчас в состоянии гарантировать энергетическую безопасность Европы», — заявил Милей на международной Конференции консервативных политических действий в Будапеште.

По словам президента, Аргентина обладает крупными запасами нефти и газа. Он считает поставки энергоносителей в Европу выгодным проектом. Милей отметил, что сейчас в энергетике наблюдается «золотая лихорадка» в сфере инвестиций.