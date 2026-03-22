Слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о позиции Евросоюза по отказу от российского газа находят отклик в Европе. Об этом написал портал L'AntiDiplomatico.

«Слова Пескова находят сильный отклик в Европе, уже и так переживающей энергетический кризис», — указывает издание.

В материале отметили, что Песков резко раскритиковал непримиримую позицию ЕС, поскольку Брюссель не собирается возвращаться к поставкам российского газа. Это происходит несмотря на ухудшение экономического положения граждан Европы.

Издание отмечает, что российский газ десятилетиями обеспечивал промышленную конкурентоспособность континента. Вместо поставок из России пришёл более дорогой американский сжиженный природный газ. Такая замена укрепила зависимость ЕС от Вашингтона.

Ранее Песков заявил, что Россия может полностью переориентировать экспорт энергоресурсов на новые рынки. Главное условие — эти направления должны быть выгоднее. Такие слова прозвучали в ответ на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая исключила возврат к закупкам российского газа даже при физической нехватке топлива в Европе. Песков подчеркнул, что приоритет останется за теми рынками, где спрос выше, а условия поставок привлекательнее.