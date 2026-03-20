Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель не намерен пересматривать запрет на закупки российского газа, даже если ситуация с энергоснабжением в Европе станет критической. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Отвечая на вопрос, готова ли Еврокомиссия разрешить странам объединения импортировать топливо из РФ в случае реальных перебоев с электричеством из-за нехватки ресурсов, фон дер Ляйен подчеркнула, что позиция ЕС останется неизменной.

«Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зелёную и производимую в Европе энергию», — заявила она.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что последствия решений в энергетике для Евросоюза начинают проявляться. Он отметил, что текущая ситуация связана с ранее принятыми мерами. По словам Дмитриева, Урсула фон дер Ляйен является убийцей экономики. Поводом для оценки стали слова американского экономиста Джеффри Сакса. Специалист раскритиковал политику европейского руководства.