20 марта, 01:03

Фон дер Ляйен исключила закупки газа РФ даже в случае отключений энергии в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель не намерен пересматривать запрет на закупки российского газа, даже если ситуация с энергоснабжением в Европе станет критической. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Отвечая на вопрос, готова ли Еврокомиссия разрешить странам объединения импортировать топливо из РФ в случае реальных перебоев с электричеством из-за нехватки ресурсов, фон дер Ляйен подчеркнула, что позиция ЕС останется неизменной.

«Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зелёную и производимую в Европе энергию», — заявила она.

Эксперты ЕС прибыли на Украину для оценки повреждений нефтепровода «Дружба»

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что последствия решений в энергетике для Евросоюза начинают проявляться. Он отметил, что текущая ситуация связана с ранее принятыми мерами. По словам Дмитриева, Урсула фон дер Ляйен является убийцей экономики. Поводом для оценки стали слова американского экономиста Джеффри Сакса. Специалист раскритиковал политику европейского руководства.

Виталий Приходько
