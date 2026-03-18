Группа экспертов из Европейского союза 18 марта оценит масштаб повреждений нефтепровода «Дружба» на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.

По данным издания, делегация уже находится в Киеве, а всю организационную поддержку обеспечивает представительство ЕС на Украине. Примечательно, что в состав группы не вошли представители Венгрии и Словакии.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский направил письмо в Еврокомиссию, в котором пообещал восстановить работу нефтепровода в течение 1-1,5 месяца.

Это заявление прозвучало практически одновременно с сообщением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты о том, что Брюссель выделил Киеву средства и техническую помощь для проведения ремонтных работ. Визит экспертов и обещания украинской стороны напрямую связаны с предстоящим саммитом ЕС 19–20 марта. Брюссель рассчитывает убедить Венгрию и Словакию снять вето с 20-го пакета антироссийских санкций и разблокировать выделение Киеву 90 миллиардов евро. Будапешт и Братислава блокируют эти решения, требуя от Киева возобновить транзит российской нефти по «Дружбе», который был остановлен 27 января.