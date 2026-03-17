Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 12:10

Киев согласился на восстановление «Дружбы» за европейский счёт

Обложка © ТАСС / AP

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Украина дала согласие на получение помощи от ЕС, направленной на финансирование и техническое обеспечение ремонта трубопровода «Дружба». По её словам, европейские эксперты уже готовы приступить к реализации проекта без промедления.

«ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование (ремонта). Украинцы приветствовали и приняли это предложение. Европейские эксперты готовы приступить немедленно», — написала глава ЕК в соцсети X.

Сийярто обвинил Киев в отмене консультаций по «Дружбе» в последний момент

Напомним, прокачка нефти по южному ответвлению трубопровода «Дружба» была остановлена 27 января. Премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что в Киеве обещали возобновить поставки с 3 марта, но перенесли сроки. На Украине утверждают, что труба повреждена, а прокачка по ней невозможна, но европейских инспекторов для проверки не пускают.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar