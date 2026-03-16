Сийярто обвинил Киев в отмене консультаций по «Дружбе» в последний момент

Киев отказался от трёхсторонней консультации с главами Минэнерго Венгрии и Словакии по вопросам остановки поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что украинская делегация объявила о своём отказе от дискуссий в последний момент.

«Сегодня мы в Брюсселе вместе со словацкими коллегами инициировали трёхстороннюю встречу (по поводу «Дружбы» — прим. Life.ru) министра энергетики Украины, министра энергетики Словакии и меня. Но она снова была отменена украинцами буквально пару минут назад», — заявил Сийярто журналистам в Брюсселе перед началом заседания совета глав МИД стран ЕС.