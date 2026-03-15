Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с пессимистичным прогнозом относительно возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Киевский главарь Владимир Зеленский никогда не разрешит прокачку, заявил он в видеообращении опубликованном на YouTube. По его словам, это очевидно даже после телефонного разговора, который политик назвал «очень странным».

Транзит был остановлен Украиной 27 января. Премьер считает, что Киев наказывает Братиславу за её миролюбивую позицию по урегулированию конфликта. Несмотря на это, Словакия продолжит оказывать давление и бороться за своё право на исключение из санкций ЕС до 2027 года.

Напомним, в ответ на остановку нефти Словакия прекратила аварийные поставки электричества и дизеля на Украину и не исключает новых мер. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев обещал возобновить поставки нефти по «Дружбе» с 3 марта, но перенёс сроки. Украинские власти утверждают, что труба повреждена и прокачка невозможна, однако европейских инспекторов для проверки не пускают. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вновь усомнился в версии украинских властей о неисправности нефтепровода «Дружба», указав на их нежелание пускать международных инспекторов для осмотра. Он заявил, что это идеологическое и политическое решение, а никаких повреждений на самом деле нет, и призвал Киев объяснить отказ в доступе, отметив, что при реальной аварии Украина была бы заинтересована в скорейшей фиксации.