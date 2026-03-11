Фицо объяснил, почему Зеленский не пускает комиссию к «Дружбе»

Словацкий премьер Роберт Фицо вновь поднял тему остановки нефтепровода «Дружба». Он публично усомнился в версии украинских властей о неисправности магистрали, указав на их нежелание сотрудничать с международными экспертами.

«Объясните мне, почему Украина не хочет пустить на украинскую территорию команду инспекторов, чтобы мы посмотрели как повреждён нефтепровод «Дружба»? Почему? Потому что это идеологическое решение, политическое. Никаких повреждений там нет», — заявил Фицо в беседе с журналистами.

Глава правительства Словакии призвал Киев объяснить, почему группе наблюдателей отказывают в доступе к объекту. По мнению Фицо, если бы труба действительно была повреждена, украинская сторона была бы заинтересована в скорейшем осмотре и фиксации аварии.

Ранее представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что венгерских чиновников, прибывших для инспекции остановленного нефтепровода «Дружба», нельзя считать официальной делегацией, так как они въехали в страну как обычные туристы. Дипломат отметил, что группа пересекла границу по общим правилам для жителей стран Шенгенской зоны и не имеет на территории Украины официального статуса.