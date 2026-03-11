Киев дал хамскую характеристику венгерским инспекторам нефтепровода «Дружба»

Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что венгерских чиновников, прибывших для инспекции остановленного нефтепровода «Дружба», нельзя считать официальной делегацией. По его словам, на Украину они въехали как обычные туристы.

Тихий отметил, что группа пересекла границу по общим правилам для жителей стран Шенгенской зоны и не имеет на территории Украины официального статуса. Также, по его словам, у этих лиц не было запланированных официальных встреч.

«Мы знаем, что [11 марта] утром на территорию Украины заехала группа граждан Венгрии по общим правилам для всех граждан стран Шенгенской зоны, пользуясь безвизом. На территории Украины эта группа лиц не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч, поэтому точно некорректно называть их „делегацией“», — приводит его слова украинская пресса.

В украинском внешнеполитическом ведомстве добавили, что иностранцы могут находиться в стране, если соблюдают правила въезда и пребывания, в том числе с туристическими целями.

На фоне конфликта Венгрия заблокировала выделение Украине 90 млрд евро и 20-й пакет антироссийских санкций. Премьер Виктор Орбан позже заявил, что у Венгрии нефть закончится позже, чем у Украины деньги.