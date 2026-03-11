Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 15:27

Киев дал хамскую характеристику венгерским инспекторам нефтепровода «Дружба»

МИД Украины назвал венгерских инспекторов «Дружбы» туристами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ noomcpk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ noomcpk

Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что венгерских чиновников, прибывших для инспекции остановленного нефтепровода «Дружба», нельзя считать официальной делегацией. По его словам, на Украину они въехали как обычные туристы.

Тихий отметил, что группа пересекла границу по общим правилам для жителей стран Шенгенской зоны и не имеет на территории Украины официального статуса. Также, по его словам, у этих лиц не было запланированных официальных встреч.

Дмитриев открыл Европе глаза на неизбежное – возврат к российским газу и нефти
Дмитриев открыл Европе глаза на неизбежное – возврат к российским газу и нефти

«Мы знаем, что [11 марта] утром на территорию Украины заехала группа граждан Венгрии по общим правилам для всех граждан стран Шенгенской зоны, пользуясь безвизом. На территории Украины эта группа лиц не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч, поэтому точно некорректно называть их „делегацией“», — приводит его слова украинская пресса.

В украинском внешнеполитическом ведомстве добавили, что иностранцы могут находиться в стране, если соблюдают правила въезда и пребывания, в том числе с туристическими целями.

Орбан заявил, что Венгрия силой добьётся возобновления работы «Дружбы»
Орбан заявил, что Венгрия силой добьётся возобновления работы «Дружбы»

В начале февраля Украина остановила поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию. После этого Будапешт резко раскритиковал объяснения Киева и потребовал разблокировать трубопровод.

На фоне конфликта Венгрия заблокировала выделение Украине 90 млрд евро и 20-й пакет антироссийских санкций. Премьер Виктор Орбан позже заявил, что у Венгрии нефть закончится позже, чем у Украины деньги.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar