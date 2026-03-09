Дмитриев открыл Европе глаза на неизбежное – возврат к российским газу и нефти
Обложка © Life.ru
Европейскому союзу в ближайшее время придётся вернуться к закупкам российских энергоносителей из-за ситуации на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ответ на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто.
По его оценке, европейским властям не остаётся ничего другого, кроме как признать свою неправоту и вернуться к закупкам энергоресурсов у РФ.
«Питер, ты, как всегда, прав. То, что ты предлагаешь, очень сложно, поскольку для этого бюрократам ЕС придется думать и понимать, как работают рынки, а самое сложное — признать свои стратегические ошибки и искупить их», — написал Дмитриев в соцсети X.
ЕС рискует утратить всякое влияние на мировой арене из-за энергетического кризиса, возникшего из-за конфликта на Ближнем Востоке и отказа покупать у России нефть и газ. Согласно данным СМИ, в Британии газа осталось на несколько дней, а в Нидерландах запасы опустились ниже 10%. При этом некоторые европейские страны недовольны этим курсом. К примеру, Венгрия уже давно требует снять все ограничения на закупки нефти и газа в РФ.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.