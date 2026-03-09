Дмитриев открыл Европе глаза на неизбежное – возврат к российским газу и нефти

Европейскому союзу в ближайшее время придётся вернуться к закупкам российских энергоносителей из-за ситуации на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ответ на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

По его оценке, европейским властям не остаётся ничего другого, кроме как признать свою неправоту и вернуться к закупкам энергоресурсов у РФ.

«Питер, ты, как всегда, прав. То, что ты предлагаешь, очень сложно, поскольку для этого бюрократам ЕС придется думать и понимать, как работают рынки, а самое сложное — признать свои стратегические ошибки и искупить их», — написал Дмитриев в соцсети X.