План ускоренного вступления Киева в ЕС улетел на помойку, заявили в Польше

План ускоренного вступления Украины в ЕС провалился — большинство стран его отвергли. Об этом сообщила у себя в соцсети Х депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

«Хорошие новости! Большинство стран отвергли идею ускоренного вступления Украины в ЕС! Предложение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в итоге оказалось в мусорном ведре!» — написала Зайончковская-Герник.

Она также подчеркнула, что это достойный удар по «накалённым до предела проукраинским умам» членов Еврокомиссии и самого Владимира Зеленского. По мнению польского депутата, вступление Украины в ЕС несёт Варшаве угрозу и почти гарантированные огромные экономические потери.