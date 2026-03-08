План ускоренного вступления Киева в ЕС улетел на помойку, заявили в Польше
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
План ускоренного вступления Украины в ЕС провалился — большинство стран его отвергли. Об этом сообщила у себя в соцсети Х депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.
«Хорошие новости! Большинство стран отвергли идею ускоренного вступления Украины в ЕС! Предложение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в итоге оказалось в мусорном ведре!» — написала Зайончковская-Герник.
Она также подчеркнула, что это достойный удар по «накалённым до предела проукраинским умам» членов Еврокомиссии и самого Владимира Зеленского. По мнению польского депутата, вступление Украины в ЕС несёт Варшаве угрозу и почти гарантированные огромные экономические потери.
Ранее Life.ru рассказывал, что план ускоренного вступления Украины в Евросоюз изначально был обречён на провал, что подмечали многие страны блока. Идея форсировать процесс нравится президенту США Дональду Трампу и Зеленскому, поскольку они хотели бы сделать членство Киева в ЕС одним из пунктов мирного соглашения с РФ. В то же время Франция и Германия опасаются, что Украина сразу же задвинет на задний план любую борьбу с коррупцией, едва став членом союза. Венгрия, в свою очередь, уверена, что Киев как раз очень хочет жить за счёт Европы.
