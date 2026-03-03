Идея об ускоренном вступлении Украины в ЕС встретила жёсткое сопротивление в Европе

Ведущие страны Евросоюза сопротивляются планам ускоренного присоединения Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Против выступают, в частности, Франция и Германия. По словам западноевропейского чиновника, Киев не готов к членству — в стране процветает коррупция. Опасения европейских лидеров связаны с тем, что Украина и другие кандидаты перестанут проводить реформы и бороться с коррупцией, если получат членство даже с ограниченными правами.

Один из дипломатов ЕС заявил, что концепция так называемого «обратного расширения» мертва, и нет оснований называть конкретную дату вступления. Цель Владимира Зеленского войти в ЕС до 2027 года названа «нереалистичной».

Еврокомиссия предлагает упростить процедуру вступления, что коснулось бы не только Украины, но и Молдовы, Черногории и Албании. Однако национальные правительства не убеждены этими инициативами. Ускоренное вступление Украины в случае завершения конфликта активно продвигает президент США Дональд Трамп.

Не стоит забывать и о принципиальной позиции Будапешта по этому вопросу: глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что пока у власти остаётся правительство Виктора Орбана, Украина не сможет вступить в Евросоюз. Дипломат подчеркнул, что в Брюсселе это прекрасно осознают. По словам министра, действующий кабинет не поддержит «безумное финансирование» Киева, настаивая, что средства венгерских налогоплательщиков должны оставаться в стране. Сийярто также отметил, что в ЕС рассчитывают на смену власти в Будапеште, чтобы ослабить позиции тех, кто сопротивляется политике Брюсселя. Впрочем, нельзя исключать, что чаяния Киева оправдаются — в апреле в Венгрии пройдут парламентские выборы.