Экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв поделился c Life.ru неожиданным прогнозом о политическом будущем обладателя титулов WBC, IBO, IBF и WBA в тяжёлом весе Александра Усика. По его мнению, за продвижением боксёра-чемпиона на пост президента Украины стоит Лондон, как и за экс-главкомом ВСУ и послом Незалежной в Великобритании Валерием Залужным.

Я давно понял, что из Усика сделают кандидата в президенты Украины. Дело в том, что мои друзья, которые занимаются боксом, говорили о том, что его спортивные достижения были под контролем спецслужб Великобритании. Это объяснялось тем, что ему нужен был высокий статус чемпиона мира для дальнейших политических целей. С другой стороны, надо понимать, что, имея в запасе двух кандидатов — от партии войны (Залужного) и от партии мира (Усика) — Великобритания фактически полностью перекрывает электоральные запросы жителей Украины. Те, кто за войну, будут голосовать за Залужного; те, кто за мир, будут голосовать за православного, русскоязычного, выходца из Крыма, чемпиона мира, известного во всём мире человека — за Усика. Олег Царёв Экс-депутат Верховной Рады

Экс-депутат Верховной рады считает, что две политические силы, которые могут пойти с Залужным и Усиком, наберут в Верховной Раде конституционное большинство. По его словам, не так важно, под какими лозунгами они пойдут на выборы, они будут представлять интересы Великобритании. Он назвал это очень хорошо продуманной схемой: Лондон не тратит деньги, как Евросоюз, на поддержку Украины, и не прилагает политических усилий, как президент США Дональд Трамп, ради прекращения конфликта, а просто подготовил двух кандидатов и ждёт.

По словам экс-депутата, как только будут назначены выборы — а судя по тому, что Залужный и Усик начали проявлять политические амбиции, это может произойти уже скоро, — возможна смена гражданского руководства. Он добавил, что разговоры об этом идут, и Лондон хочет получить всё, ничего не делая.

«У Усика большой шанс занять пост президента. Большинство населения Украины выступает за мир. И я считаю, что шансы Усика выиграть президентские выборы больше, чем у Залужного. Они оба однозначно выигрывают у Зеленского, это показывают соцопросы. Кстати, соцопрос, который публиковался на Украине компанией, одним из крупнейших акционеров которой является BlackRock, а также французские и английские политические круги, позволяет увидеть, кто заинтересован в определении и подсчёте рейтинга Залужного.Я хочу сказать, что Усик чрезвычайно опасен, потому что он как троянский конь. Его население воспримет как прорусского, а на самом деле это кандидат от Великобритании», – добавил Царёв.