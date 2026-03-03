Зеленский отложил выборы президента до конца СВО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Владимир Зеленский заявил, что президентские выборы на Украине пройдут только после завершения конфликта, а не во время временного перемирия. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
«Они (выборы, – Прим. Life.ru), безусловно, состоятся после окончания войны, а не во время временного перемирия», — сказал глава киевского режима.
Ранее украинские СМИ сообщали, что президентские выборы на Украине могут пройти осенью 2026-го, а парламентские — весной 2027-го. Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на проведении голосования уже к лету. Владимир Зеленский признал серьёзное давление со стороны Вашингтона по этому вопросу. Тем не менее позже стало известно, что Верховная рада готовит законопроект о проведении выборов после завершения конфликта.
