3 марта, 07:31

Зеленский отложил выборы президента до конца СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский заявил, что президентские выборы на Украине пройдут только после завершения конфликта, а не во время временного перемирия. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Они (выборы, – Прим. Life.ru), безусловно, состоятся после окончания войны, а не во время временного перемирия», — сказал глава киевского режима.

Ранее украинские СМИ сообщали, что президентские выборы на Украине могут пройти осенью 2026-го, а парламентские — весной 2027-го. Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на проведении голосования уже к лету. Владимир Зеленский признал серьёзное давление со стороны Вашингтона по этому вопросу. Тем не менее позже стало известно, что Верховная рада готовит законопроект о проведении выборов после завершения конфликта.

Наталья Афонина
