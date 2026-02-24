Владимир Путин
24 февраля, 15:55

Спикер Рады анонсировал скорую публикацию законопроекта о выборах на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Верховная рада в скором времени представит законопроект о проведении выборов после завершения конфликта. Об этом в ходе пресс-конференции заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

«Выборы должны отвечать двум требованиям — они должны быть демократичными и безопасными. <...> Украинский парламент сегодня чётко разрабатывает необходимую законодательную матрицу. <...> Я думаю, что в ближайшее время мы представим результаты этого законопроекта», — сказал он.

Зеленский рассказал, при каком условии не будет участвовать в выборах президента
Ранее украинские СМИ сообщали, что президентские выборы могут пройти осенью 2026-го, а парламентские — весной 2027-го. Администрация президента США Дональда Трампа, в свою очередь, настаивает на проведении голосования уже к лету. Владимир Зеленский признал серьёзное давление со стороны Вашингтона по этому вопросу.

