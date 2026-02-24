Зеленский рассказал, при каком условии не будет участвовать в выборах президента

Владимир Зеленский заявил, что его участие в следующих выборах напрямую зависит от того, как скоро наступит мир. Такое заявление главарь киевского режима сделал в интервью FT.

«Я не знаю, пойду ли на новые выборы. Если будет война и дальше — да. Если будет мир, не факт, что пойду», — сказал он.

Напомнив, что Зеленский обещал пробыть президентом только один срок, журналисты попросили его прокомментировать это обещание. В ответ украинский политик отметил, что сейчас его полномочия «затягиваются не по его воле».

Ранее Владимир Зеленский пожаловался, что США давят на Украину с целью заставить её провести выборы президента до лета 2026 года. При этом он отказывается от такого шага, указывая на необходимость сперва получить гарантии безопасности.