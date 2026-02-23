Владимир Путин
23 февраля, 14:53

Зеленский пожаловался, что США требуют провести выборы на Украине до лета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на проведении президентских выборов на Украине уже в ближайшие месяцы, ориентировочно к лету. В интервью «Би-Би-Си» Владимир Зеленский подтвердил наличие серьёзного давления со стороны Вашингтона по вопросу организации избирательного процесса.

При этом главарь киевского режима дал понять, что не готов идти на этот шаг, пока Киев не получит от западных партнёров чёткие и надёжные гарантии безопасности. По его мнению, проведение выборов в условиях продолжающегося конфликта «может поставить под удар легитимность власти и обороноспособность страны». Отвечая на вопрос о собственном участии в возможной избирательной гонке, политик признался, что пока не принял окончательного решения.

Особое место в интервью заняла тема доверия к Соединённым Штатам как к стратегическому партнёру. Зеленский усомнился в надёжности долгосрочных обязательств со стороны Вашингтона, возглавляемого Трампом, указав на непредсказуемость политического курса США. Эта нестабильность, по словам киевского главаря, делает невозможным выстраивание стратегии безопасности, рассчитанной на десятилетия вперёд.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Раде сообщили, что президентские выборы на Украине могут состояться осенью 2026 года, а парламентские — весной 2027-го. В парламенте прорабатывают сценарии их проведения в условиях военного положения.

