Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 14:47

Залужный расплывчато прокомментировал возможное участие в выборах на Украине

Обложка © Gettyimages / Finnbarr Webster

Обложка © Gettyimages / Finnbarr Webster

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Британии Валерий Залужный высказался о возможном участии в выборах на Украине в интервью иностранной прессе. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

«На данный момент нет ничего, что позволило бы мне думать об этом», — сказал Залужный.

При этом его недавние критические высказывания в адрес Владимира Зеленского дают повод думать, что «битва перед выборами» уже начинается.

Напомним, в последнее время Залужный активизировался в инфополе. Он начал активно критиковать Зеленского за провалы в политике, в том числе в планировании контрнаступления-2023. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что экс-главком начал собственную игру, чтобы в будущем самолично возглавить Украину.

Президентские выборы на Украине могут состояться осенью 2026 года
Президентские выборы на Украине могут состояться осенью 2026 года

Ранее Life.ru писал, что Зеленский 24 февраля может объявить о намерении провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению. По данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа активно убеждает главаря киевского режима пойти на такой шаг.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Валерий Залужный
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar