Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Британии Валерий Залужный высказался о возможном участии в выборах на Украине в интервью иностранной прессе. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

«На данный момент нет ничего, что позволило бы мне думать об этом», — сказал Залужный.

При этом его недавние критические высказывания в адрес Владимира Зеленского дают повод думать, что «битва перед выборами» уже начинается.

Напомним, в последнее время Залужный активизировался в инфополе. Он начал активно критиковать Зеленского за провалы в политике, в том числе в планировании контрнаступления-2023. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что экс-главком начал собственную игру, чтобы в будущем самолично возглавить Украину.

Ранее Life.ru писал, что Зеленский 24 февраля может объявить о намерении провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению. По данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа активно убеждает главаря киевского режима пойти на такой шаг.