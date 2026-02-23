Залужный расплывчато прокомментировал возможное участие в выборах на Украине
Обложка © Gettyimages / Finnbarr Webster
Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Британии Валерий Залужный высказался о возможном участии в выборах на Украине в интервью иностранной прессе. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».
«На данный момент нет ничего, что позволило бы мне думать об этом», — сказал Залужный.
При этом его недавние критические высказывания в адрес Владимира Зеленского дают повод думать, что «битва перед выборами» уже начинается.
Напомним, в последнее время Залужный активизировался в инфополе. Он начал активно критиковать Зеленского за провалы в политике, в том числе в планировании контрнаступления-2023. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что экс-главком начал собственную игру, чтобы в будущем самолично возглавить Украину.
Ранее Life.ru писал, что Зеленский 24 февраля может объявить о намерении провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению. По данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа активно убеждает главаря киевского режима пойти на такой шаг.
