Боксёр Усик сообщил о намерении баллотироваться в президенты Украины
Александр Усик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / usykaa
Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBO и IBF в тяжёлом весе Александр Усик заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. По словам боксёра, он планирует ещё пару лет выступать на профессиональном ринге, а затем сосредоточиться на работе на благо государства.
Усик — непобеждённый украинский боксёр, олимпийский чемпион 2012 года, выступающий в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях.
Ранее стало известно, что Верховная рада в скором времени представит законопроект о проведении выборов после завершения конфликта. Согласно спикеру парламента, выборы должны отвечать двум требованиям — они должны быть демократичными и безопасными.
