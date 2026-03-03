Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
3 марта, 05:18

Сийярто исключил членство Украины в ЕС, пока Орбан у власти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Пока нынешний премьер Венгрии Виктор Орбан и его кабинет находятся у власти, Украине не видать такого желанного членства в Евросоюзе. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью агентству MTI. По словам министра, в Брюсселе прекрасно это понимают.

«И они также знают, что если мы придём или останемся, Украина не будет членом ЕС», — подчеркнул Сийярто.

Он добавил, что действующее правительство не поддержит «безумное финансирование» Киева, уверенное, что деньги венгров должны оставаться в Венгрии. Сийярто также отметил, что в Брюсселе рассчитывают на смену власти в Будапеште, чтобы «лишить энтузиазма и смелости остальных».

Ранее Life.ru сообщал, что из-за Венгрии ЕС не смог согласовать кредит Киеву в размере 90 млрд долларов. Будапешт требует, чтобы сперва Украина разблокировала поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба», поэтому сейчас Евросоюз пытается помочь с этим венгерскому правительству в обмен на снятие вето.

Владимир Озеров
