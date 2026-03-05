Инициатива по скорейшему приёму Украины в состав Евросоюза, как выяснилось, не имеет шансов на успех и столкнулась с непреодолимыми препятствиями. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на информацию, полученную от дипломатических источников.

Суть неофициальной стратегии «обратного расширения» заключается в том, чтобы интегрировать кандидатов в ЕС задолго до финального выполнения всех критериев.

Послы стран Евросоюза на встрече с председателем Еврокомиссии, состоявшейся накануне вечером в Брюсселе, ясно дали понять, что правительства их государств выступают против ускоренной процедуры вступления Украины в обозначенные сроки.

По мнению журналистов издания, подобный подход не просто оказался несостоятельным, но и породил у украинской стороны необоснованные иллюзии.

Идею форсированного вступления в ЕС продвигают президент США Дональд Трамп и главарь киевского режима Владимир Зеленский в рамках обсуждаемого мирного соглашения с Россией. Однако как отмечается в материале, большинство стран-участниц считают такой сценарий нереалистичным и придерживаются мнения, что процедура должна проходить по стандартным правилам, без каких-либо специальных ускоренных процедур.

Напомним, идея об ускоренном вступлении Украины в ЕС встретила жёсткое сопротивление в Европе. Против выступают, в частности, Франция и Германия. Дипломаты поясняют, что Киев не готов из-за коррупции, а цель Зеленского войти в союз до 2027 года нереалистична. Еврокомиссия предлагает упростить процедуру, но правительства стран не убеждены этими доводами. Не стоит забывать и о принципиальной позиции Будапешта по этому вопросу: глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что пока у власти остаётся правительство Виктора Орбана, Украина не сможет вступить в Евросоюз. Дипломат подчеркнул, что в Брюсселе это прекрасно осознают.