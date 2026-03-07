NYT: Эскалация на Ближнем Востоке привлекла внимание к газу РФ

Обострение ситуации на Ближнем Востоке заставляет мировое сообщество вновь обратить взгляд на нефть и газ из Российской Федерации. Такое заявление сделал исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в ходе своего выступления на брифинге в Брюсселе, передаёт The New York Times.

Как подчеркнул глава агентства, хотя напряжённость в ближневосточном регионе и намекает на возвращение РФ к статусу крупнейшего поставщика энергоресурсов, рассматривать её в качестве альтернативного источника снабжения нецелесообразно ни с экономической, ни с политической точек зрения.

«Одной из исторических ошибок Европы была чрезмерная зависимость от одной-единственной страны — России», — сказал он.