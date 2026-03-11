Зеленский отмахнулся от венгерских инспекторов «Дружбы», назвав их «какими-то людьми»

Прибывшая на Украину венгерская делегация вызывает вопросы относительно своих целей. Об этом журналистам заявил Владимир Зеленский.

«Что делает здесь делегация, мне неизвестно. Министр иностранных дел сказал, что приехали какие-то люди», — сказал экс-комик.

Он также заявил, что визит делегации носит частный характер, и он не планирует официальных встреч с украинскими властями. Касательно нефтепровода «Дружба», Украина ведёт переговоры с Евросоюзом о его возможном возобновлении. По оценкам «Нафтогаза», на это потребуется около полутора-двух месяцев.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Венгрии располагают информацией о возможном финансировании оппозиционной партии «Тиса» со стороны Украины. В Будапеште также обратили внимание на недавний инцидент с конфискацией крупной суммы наличных у сотрудников украинского «Ощадбанка» на территории Венгрии. Речь идёт о нескольких десятках миллионов долларов и евро.