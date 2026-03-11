Миллиарды в обход вето Венгрии и Словакии: ЕС нашёл юридическую лазейку для помощи Украине

В Евросоюзе придумали, как продолжать оказывать военную поддержку Киеву, несмотря на блокирующую позицию Венгрии и Словакии. Деньги будут перечисляться напрямую через двусторонние соглашения, что исключает необходимость консенсуса на уровне всех членов ЕС, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов.

«Украина получит деньги от стран ЕС для финансирования своих военных усилий, даже если Венгрия и Словакия продолжат блокировать обещанный кредит в размере 90 миллиардов евро», — сказано в тексте.

Как стало известно журналистам, ряд северных государств и стран Балтии уже подготовили альтернативную схему финансирования, которая вступит в силу, если Венгрия со Словакией не снимут свои возражения.

Эта инициатива предполагает аккумулирование 30 миллиардов евро вне официальных структур ЕС. По расчётам авторов плана, таких вливаний хватит, чтобы удержать украинскую сторону на плаву в ближайшие шесть месяцев.