Миллиарды в обход вето Венгрии и Словакии: ЕС нашёл юридическую лазейку для помощи Украине
Politico: ЕС решил проблему финансирования Киева в обход Венгрии и Словакии
В Евросоюзе придумали, как продолжать оказывать военную поддержку Киеву, несмотря на блокирующую позицию Венгрии и Словакии. Деньги будут перечисляться напрямую через двусторонние соглашения, что исключает необходимость консенсуса на уровне всех членов ЕС, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов.
«Украина получит деньги от стран ЕС для финансирования своих военных усилий, даже если Венгрия и Словакия продолжат блокировать обещанный кредит в размере 90 миллиардов евро», — сказано в тексте.
Как стало известно журналистам, ряд северных государств и стран Балтии уже подготовили альтернативную схему финансирования, которая вступит в силу, если Венгрия со Словакией не снимут свои возражения.
Эта инициатива предполагает аккумулирование 30 миллиардов евро вне официальных структур ЕС. По расчётам авторов плана, таких вливаний хватит, чтобы удержать украинскую сторону на плаву в ближайшие шесть месяцев.
Ранее Life.ru сообщал, что из-за Венгрии ЕС не смог согласовать кредит Киеву в размере 90 миллиардов долларов. Будапешт требует, чтобы сперва Украина разблокировала поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба», поэтому сейчас Евросоюз пытается помочь с этим венгерскому правительству в обмен на снятие вето. Позже стало известно о подобной позиции со стороны Словакии. Премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что Словакия готова использовать самые жёсткие законные инструменты в споре с Украиной из-за поставок энергоресурсов.
