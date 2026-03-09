Владимир Путин
9 марта, 20:52

«Идём до крайностей»: Фицо пригрозил серьёзными мерами из-за шантажа Зеленского

Фицо заявил о готовности Словакии на крайние меры против Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Словакия готова использовать самые жёсткие законные инструменты в споре с Украиной из-за поставок энергоресурсов. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, комментируя конфликт вокруг транзита топлива.

Глава правительства подчеркнул, что Братислава намерена добиваться своих прав в юридическом поле. По его словам, словацкие власти уже подают иск против Еврокомиссии, чтобы защитить возможность получать нефть и газ до конца 2027 года — на условиях, ранее утверждённых Евросоюзом.

Фицо также резко высказался о позиции Владимира Зеленского, обвинив его в давлении на страны Центральной Европы.

«В поединке с растерянным украинским президентом, который не гнушается использовать против Словакии и Венгрии шантаж, идём до легитимных крайностей», подчеркнул словацкий премьер.

По словам политика, Братислава намерена отстаивать энергетическую безопасность страны и не исключает самых решительных юридических шагов для защиты своих интересов.

Reuters: США могут ослабить санкции против российской нефти

Ранее Роберт Фицо заявил, что Словакия может пойти ещё дальше в энергетическом конфликте с Киевом. По его словам, Братислава готова поддержать позицию Венгрии и заблокировать крупный кредит Украине, если транзит нефти по трубопроводу «Дружба» не будет восстановлен. Этот вопрос премьер намерен обсуждать с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на встрече в Париже.

