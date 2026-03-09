Reuters: США могут ослабить санкции против российской нефти

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения санкций против российской нефти. Такой шаг обсуждается на фоне заметного падения мировых цен на сырьё. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

В Вашингтоне анализируют варианты корректировки ограничений, которые действуют в отношении российского нефтяного сектора.

Как утверждают собеседники издания, поводом для дискуссии стало резкое снижение стоимости нефти марки Brent, которое усилило давление на мировой рынок энергоресурсов. На этом фоне американские власти могут пересмотреть часть санкционных механизмов, связанных с поставками российской нефти.

При этом окончательных решений пока не принято — обсуждения продолжаются внутри администрации.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп сделал ещё одно резонансное заявление, связанное с энергетическим рынком. Он допустил, что США теоретически могут рассмотреть вариант захвата иранской нефти. По словам американского лидера, такие идеи уже обсуждаются, однако говорить о конкретных шагах пока преждевременно.