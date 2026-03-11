Спецслужбы Венгрии раскрыли финансирование оппозиции Киевом

Спецслужбы Венгрии располагают информацией о возможном финансировании оппозиционной партии «Тиса» со стороны Украины. Об этом сообщил государственный секретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра Венгрии Золтан Ковач.

«Спецслужбы представили парламентскому комитету по национальной безопасности доказательства того, что украинцы финансируют партию [«Тиса»] с помощью различных средств», — заявил Ковач в программе «Час истины» на YouTube.

Ковач отметил, что спецслужбы передали депутатам доказательства того, что украинская сторона могла оказывать финансовую поддержку партии различными способами. Он также обратил внимание на недавний инцидент с конфискацией крупной суммы наличных у сотрудников украинского «Ощадбанка» на территории Венгрии. Речь идёт о нескольких десятках миллионов долларов и евро.

Ранее Life.ru писал, что семеро украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии, уже вернулись домой. Среди них был бывший генерал спецслужб, а бронеавтомобили перевозили крупные суммы. Украинские дипломаты обеспечили безопасность граждан и сопровождение до границы, и сейчас они находятся под защитой консульства.