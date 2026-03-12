Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 01:18

Кирилл Дмитриев назвал Урсулу фон дер Ляйен убийцей экономики

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В своём аккаунте в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций назвал фон дер Ляйен «убийцей экономики».

«Урсула, «убийца экономики», — написал Дмитриев.

Поводом для оценки стали слова американского экономиста Джеффри Сакса. Специалист ранее дал интервью блогеру и депутату Европарламента Фидиасу Панайоту, в котором раскритиковал политику европейского руководства.

Захарова троллит европейцев, которым рекомендовали поменьше мыться на фоне энергокризиса
Захарова троллит европейцев, которым рекомендовали поменьше мыться на фоне энергокризиса

Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен может лишиться должности главы Еврокомиссии из-за разногласий с Европарламентом. Так, депутаты-социалисты из правящей коалиции намерены допросить её по ситуации на Ближнем Востоке. Она уже подвергалась критике со стороны союзников из-за обвинений в отказе от международного порядка.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar