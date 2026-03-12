Кирилл Дмитриев назвал Урсулу фон дер Ляйен убийцей экономики

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В своём аккаунте в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций назвал фон дер Ляйен «убийцей экономики».

«Урсула, «убийца экономики», — написал Дмитриев.

Поводом для оценки стали слова американского экономиста Джеффри Сакса. Специалист ранее дал интервью блогеру и депутату Европарламента Фидиасу Панайоту, в котором раскритиковал политику европейского руководства.

Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен может лишиться должности главы Еврокомиссии из-за разногласий с Европарламентом. Так, депутаты-социалисты из правящей коалиции намерены допросить её по ситуации на Ближнем Востоке. Она уже подвергалась критике со стороны союзников из-за обвинений в отказе от международного порядка.