Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 12:35

Захарова троллит европейцев, которым рекомендовали поменьше мыться на фоне энергокризиса

Захарова высмеяла Европу из-за роста цен на топливо

Обложка © Telegram/ МИД России

Обложка © Telegram/ МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с ростом цен на энергоресурсы в Европе. Она отметила, что на фоне роста цен европейские компании предлагают населению меры экономии.

«Рост цен на топливо, вызванный американо-израильской агрессией против Ирана и энергооскоплением Брюсселя, вынуждает ЕСовцев придумывать всё новые способы реагирования на действительность. Крупная голландская компания, поставляющая энергоресурсы населению, Energiebank предложила людям «сократить продолжительность использования душа», написала Захарова в своём телеграм-канале.

Представитель МИД также добавила, что такие инициативы отражают сложную ситуацию в энергетике Европы. В завершение она иронично отметила, что к обсуждению нового пакета санкций в Евросоюзе, по её мнению, европейские политики подойдут «в хорошей форме».

Захарова с иронией дополнила слова фон дер Ляйен о российском газе
Захарова с иронией дополнила слова фон дер Ляйен о российском газе

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возвращение к импорту российских энергоресурсов стало бы стратегической ошибкой для Евросоюза. Она подчеркнула, что ЕС должен продолжать придерживаться выбранного энергетического курса.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar