Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с ростом цен на энергоресурсы в Европе. Она отметила, что на фоне роста цен европейские компании предлагают населению меры экономии.

«Рост цен на топливо, вызванный американо-израильской агрессией против Ирана и энергооскоплением Брюсселя, вынуждает ЕСовцев придумывать всё новые способы реагирования на действительность. Крупная голландская компания, поставляющая энергоресурсы населению, Energiebank предложила людям «сократить продолжительность использования душа», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Представитель МИД также добавила, что такие инициативы отражают сложную ситуацию в энергетике Европы. В завершение она иронично отметила, что к обсуждению нового пакета санкций в Евросоюзе, по её мнению, европейские политики подойдут «в хорошей форме».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возвращение к импорту российских энергоресурсов стало бы стратегической ошибкой для Евросоюза. Она подчеркнула, что ЕС должен продолжать придерживаться выбранного энергетического курса.