Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что последствия решений в энергетике для Евросоюза начинают проявляться. Он отметил, что текущая ситуация связана с ранее принятыми мерами. Об этом он написал в соцсети X.

«Для Урсулы [фон дер Ляйен] наступает зима, поскольку риски, связанные с её катастрофическими решениями в сфере энергетики, становятся реальностью», — заявил Дмитриев.

Заявление прозвучало на фоне резкого роста цен на газ в Европе. На открытии торгов стоимость увеличилась примерно на треть. Впервые с января 2023 года показатель превысил 850 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечают, что ситуация на рынке остаётся напряжённой.

Ранее Дмитриев заявлял, что Урсула фон дер Ляйен является убийцей экономики. Поводом для оценки стали слова американского экономиста Джеффри Сакса. Специалист раскритиковал политику европейского руководства.