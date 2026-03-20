20 марта, 10:23

Песков предупредил Европу: Россия может полностью развернуть нефть и газ в другую сторону

Песков допустил полную переориентацию экспорта энергоресурсов на новые рынки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия может полностью переориентировать экспорт энергоресурсов на новые растущие рынки, если они окажутся более выгодными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, исключившей возможность возвращения к закупкам российского газа даже в случае физической нехватки топлива в Европе.

По словам Пескова, приоритетом для России останутся те направления, где спрос выше, а условия для поставок привлекательнее. Речь идёт как о нефти и нефтепродуктах, так и о сжиженном газе.

Дмитриев заявил о «наступлении зимы» для недальновидной Урсулы фон дер Ляйен

«Если эти рынки будут более привлекательны, то, разумеется, полная ориентация будет на эти рынки», — сказал представитель Кремля.

В Москве дают понять, что готовы усиливать присутствие там, где потребность в энергоресурсах растёт быстрее. На этом фоне европейский рынок всё чаще рассматривается как менее перспективный. Таким образом, в Кремле фактически подтвердили готовность окончательно перестроить экспортную стратегию в пользу новых покупателей, если экономическая выгода окажется выше.

Песков: Европейцы продолжают стрелять себе в ногу

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан также заявил, что Европе не удастся преодолеть нефтяной кризис без российских энергоносителей.

