«Уникальные товарищи»: Шарий в пух и прах разнёс Киев за прилёты дронов ВСУ по Ливану

Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что украинские дроны используются для атак по Ливану, поддержавшему Иран в противостоянии с США и Израилем. По его словам, Киев, видимо, решил «вступить в чужую войну на фоне собственной».

«Ливанские журналисты пишут, что по ливанским деревням летели, в том числе, украинские дроны. Это называется «будем сбивать Шахеды»? Нет, это вступление в чужую войну на фоне собственной. Уникальные товарищи, просто уникальные», — говорится в тексте.

Напомним, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по объектам шиитской группировки «Хезболла» в Ливане, обвинив её в поддержке Ирана. ВВС Израиля атаковали крупную подземную инфраструктуру в районе Кафра на юге Ливана, где хранились запасы вооружений. Кроме того, израильская авиация нанесла удары по штабам и террористическим объектам в Бейруте, которые, по утверждению военных, использовались «Хезболлой». Однако снаряды падают и на мирные объекты в Ливане.