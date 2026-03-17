Израиль уничтожил подземный склад с ракетами «Хезболлы» в столице Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по объектам шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. Как сообщил официальный представитель военного ведомства, ВВС Израиля атаковали крупную подземную инфраструктуру в районе Кафра на юге Ливана, где хранились запасы вооружений.

ЦАХАЛ уничтожил подземный склад «Хезболлы» с крылатыми ракетами и штабы в Бейруте.

По данным ЦАХАЛ, в подземном комплексе находились крылатые ракеты и сотни ракет различных типов. Операция проводилась под руководством разведывательного управления «Аман» и Северного командования.

Кроме того, с начала недели израильская авиация нанесла удары по штабам и террористическим объектам в Бейруте, которые, по утверждению военных, использовались «Хезболлой» для планирования и осуществления атак против сил ЦАХАЛ и территории Израиля. Также были атакованы дополнительные цели на юге Ливана в рамках задач 91-й дивизии по обороне границы.

В заявлении подчёркивается, что Израиль продолжит активные действия против «Хезболлы» и не допустит причинения вреда своим гражданам.

Ранее в Минобороны Израиля заявили об убийстве секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны еврейского государства Исраэль Кац поручили Армии обороны Израиля продолжать охоту на руководство террористического и репрессивного режима в Иране.