19 марта, 18:27

В ООН призвали расследовать израильскую атаку на журналистов RT в Ливане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / baona

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / baona

В ООН призвали установить виновных в атаке на журналистов RT на юге Ливана и привлечь их к ответственности. Об этом заявил представитель Управления верховного комиссара по правам человека Тамин Аль-Хитан.

«Нам известно о недавних израильских атаках, в результате которых пострадали журналисты в Ливане. Эти нападения вызывают опасения относительно соблюдения израильскими вооруженными силами норм международного гуманитарного права»,цитирует ТАСС представителя ООН.

«Случайностью не назовёшь»: Захарова высказалась о ранении журналистов RT в Ливане
Ранее сообщалось, что корреспондент RT Стив Суини и его оператор пострадали в результате израильской атаки на юге Ливана. Инцидент произошёл, когда журналисты находились в автомобиле, пересекающем мост вблизи военной базы. Израильский самолёт, как утверждается, выпустил ракету по их машине. Сотрудникам СМИ оказывают необходимую медицинскую помощь в госпитале. Стиву Суини уже удалили шрапнель, который попал в организм в результате атаки израильской ракеты. В связи с ракетным ударом МИД России вызовет посла Израиля.

BannerImage
Полина Никифорова
