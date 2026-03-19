«Случайностью не назовёшь»: Захарова высказалась о ранении журналистов RT в Ливане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку ВВС Израиля в Ливане, в результате которой пострадали журналисты RT. По её словам, произошедшее нельзя считать случайностью.

«На фоне убийства двух сотен журналистов в Газе случившееся сегодня случайным назвать нельзя. Тем более, ракета попала не в «важный стратегический военный объект», а в месте проведения репортажа», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что будет ожидать реакцию международных организаций на случившееся.