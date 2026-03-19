19 марта, 13:43

«Случайностью не назовёшь»: Захарова высказалась о ранении журналистов RT в Ливане

Мария Захарова. Обложка © МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку ВВС Израиля в Ливане, в результате которой пострадали журналисты RT. По её словам, произошедшее нельзя считать случайностью.

«На фоне убийства двух сотен журналистов в Газе случившееся сегодня случайным назвать нельзя. Тем более, ракета попала не в «важный стратегический военный объект», а в месте проведения репортажа», написала Захарова в своём Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что будет ожидать реакцию международных организаций на случившееся.

Захарова жёстко припечатала лицемерного экс-премьера Британии, поймав его на вранье о войнах
Ранее сообщалось, что автомобиль съёмочной группы RT попал под ракетный удар в Ливане. Глава бюро Стив Суини и его оператор получили ранения в ходе израильской атаки. Сотрудникам СМИ оказывают необходимую медицинскую помощь в госпитале. Корреспонденту RT Стиву Суини уже удалили шрапнель, который попал в организм в результате атаки израильской ракеты.

Полина Никифорова
