«Случайностью не назовёшь»: Захарова высказалась о ранении журналистов RT в Ливане
Захарова заявила, что удар Израиля в Ливане по журналистам RT не был случайным
Мария Захарова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку ВВС Израиля в Ливане, в результате которой пострадали журналисты RT. По её словам, произошедшее нельзя считать случайностью.
«На фоне убийства двух сотен журналистов в Газе случившееся сегодня случайным назвать нельзя. Тем более, ракета попала не в «важный стратегический военный объект», а в месте проведения репортажа», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Дипломат подчеркнула, что будет ожидать реакцию международных организаций на случившееся.
Ранее сообщалось, что автомобиль съёмочной группы RT попал под ракетный удар в Ливане. Глава бюро Стив Суини и его оператор получили ранения в ходе израильской атаки. Сотрудникам СМИ оказывают необходимую медицинскую помощь в госпитале. Корреспонденту RT Стиву Суини уже удалили шрапнель, который попал в организм в результате атаки израильской ракеты.
