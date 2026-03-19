Захарова жёстко припечатала лицемерного экс-премьера Британии, поймав его на вранье о войнах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала бывшего главу британского правительства Джона Мейджора. Она назвала политика лицемером после его заявлений о действиях США и Израиля в отношении Ирана. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Поводом для дискуссии стало выступление Мейджора в Королевском колледже Лондона. Британец осудил военную операцию против Тегерана, подчеркнув, что инициаторы нападения не получили одобрения ООН, а значит, у них не было правовой основы для применения силы.

Дипломат из РФ в ответ напомнила экс-премьеру события 2003 года. Тогда сам Джон Мейджор в эфире BBC называл вторжение коалиции в Ирак «восстановлением там нормальной жизни», хотя та интервенция также проходила без мандата Совбеза.

Захарова подчеркнула, что западные страны пытались оправдать агрессию против Багдада, используя сфабрикованные улики. Она напомнила, как Колин Пауэлл демонстрировал в ООН пробирку с белым порошком, пытаясь убедить мировое сообщество в наличии у Саддама Хусейна оружия массового поражения.

«Видимо, совсем забыл Джон Мейджор, как в 2003 году... назвал нападение США и Британии на Ирак «восстановлением там нормальной жизни», — отметила представитель ведомства в своем Telegram-канале.

Она выразила возмущение тем, что сейчас политик пытается представить нынешнюю ситуацию как нечто уникальное, игнорируя исторические факты.

«Какие же адские лицемеры», — подытожила Мария Владимировна, подчеркнув, что попытки Запада выступать с позиций морали выглядят неубедительно на фоне их прошлых решений.

Ранее в Эр-Рияде состоялись переговоры министров иностранных дел 12 арабских и исламских государств, на которых обсуждалась ситуация вокруг атак, приписываемых Ирану. По итогам переговоров участники призвали Тегеран прекратить подобные действия в отношении стран региона.