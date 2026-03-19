Главы МИД 12 стран назвали удары Ирана «неоправданными»

В Эр-Рияде министры иностранных дел 12 арабских и исламских стран провели переговоры, посвящённые атакам Ирана. В итоге дипломаты потребовали от исламской республики немедленно прекратить нападения на государства региона. Об этом сообщает Саудовское агентство новостей (SPA).

«Участники встречи подчеркнули, что эти нападения не могут быть оправданы ни под каким предлогом и никоим образом. Участники встречи призвали Иран немедленно прекратить свою агрессию, уважать международное право, международное гуманитарное право и принципы добрососедства в качестве первого шага к деэскалации, достижению безопасности и стабильности в регионе и активизации дипломатии как способа разрешения кризисов», — говорится в заявлении.

Дипломаты также подчеркнули, что государства региона сохраняют право на защиту своих территорий и населения в соответствии со статьёй 51 Устава ООН. В документе зафиксировано обязательство продолжать координацию для прекращения агрессии иранской стороны и укрепления безопасности в Персидском заливе.

В обсуждениях участвовали главы МИД Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Ливана, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирии и Турции.

А ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не будет атаковать иранское газовое месторождение «Южный Парс», если исламская республика в свою очередь не будет бить по Катару. В ином случае Вашингтон, по словам республиканца, взорвёт всё «с такой силой и мощью, каких Иран никогда раньше не видел и не испытывал».