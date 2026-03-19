Право сильнейшего рождает новый Ближний Восток в огне войны, заявил политолог

США и Израиль начали масштабную военную кампанию против Ирана, нанеся удары по ключевым объектам и заявив о цели свергнуть правительство. Тегеран же объявил ответную операцию «Истинное обещание 4», заявив о своём законном праве на самооборону, сообщил военно-политический аналитик Дарко Тодоровски RuNews24.ru.

Иран уже нанёс ракетные удары по Израилю и американским базам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии. Однако, по данным эксперта, большая часть личного состава и техники США была эвакуирована заранее.

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция будет вестись до полного уничтожения военного потенциала Ирана и смены власти. При этом, как отмечает Тодоровски, кампания такого масштаба без санкций Конгресса неконституционна — в отличие от войны в Ираке, где согласие было получено заранее.

Израиль, в свою очередь, объявил цель — свержение иранского режима. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал народы Ирана сбросить «иго тирании». По словам аналитика, удары наносятся с воздуха и моря с применением крылатых и баллистических ракет, в том числе Tomahawk и Blue/Silver Sparrow.

Под ударом оказались высшие руководители Ирана. Главный вопрос, по мнению эксперта, — насколько страна готова к долгой высокотехнологичной войне и извлекла ли уроки из событий июня 2025 года.

«Совершенно очевидно, что мы являемся свидетелями рождения нового Ближнего Востока, и что в мире не соблюдается ни одно международное право, а уважается право сильнейшего», — заключил Тодоровски.

Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп пока не принял окончательное решение о размещении американских войск в Иране. Республиканец воздержался от комментариев относительно возможных наземных операций. В то же время пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что политик рассматривает вариант отправки военных. Пентагон подготовил для главы государства несколько сценариев дальнейших действий в конфликте с Ираном, однако на это нужно ещё 200 млрд долларов.